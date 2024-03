Twee woningen in Purmerend opnieuw doelwit van beschieting en vuurwerk

Een woning aan de Rietdekkerstraat in Purmerend is vannacht beschoten en bekogeld met vuurwerk. Het is niet voor het eerst: eerder dit jaar werd dezelfde woning al eens beschoten. Ook een woning in dezelfde plaats aan de Gorslaan werd vannacht bestookt met vuurwerk, ook hier was het niet de eerste keer.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er vannacht meerdere knallen zijn gehoord in de buurt van de Rietdekkerstraat. Niet veel later vond de politie hier sporen van. Het is onbekend of er tijdens de beschieting mensen thuis waren. Wel laat de politie weten dat er niemand gewond is geraakt. Van de dader ontbreekt tot nu toe nog ieder spoor.

Na een eerdere beschieting op 15 februari stelde de gemeente al cameratoezicht in. Dit toezicht blijft tot in ieder geval 27 april. De beelden daarvan worden volgens de woordvoerder meegenomen in het lopende onderzoek.

Vuurwerk

Daarnaast is het de derde keer dat de woning aan de Gorslaan wordt belaagd. Volgens de politiewoordvoerder werd er vannacht vuurwerk door de brievenbus gegooid, maar bleef explosie hiervan uit. Het vuurwerk is veilig gesteld. Er raakte niemand gewond.

In januari en februari was het al eens raak aan de Gorslaan. Toen waren er twee explosies, waarschijnlijk zwaar vuurwerk. Hoewel er bij de explosies geen gewonden vielen, raakte de woning wel beschadigd. Na eerdere incidenten is ook aan de Gorslaan cameratoezicht ingesteld.

Of er een verband is tussen beide zaken en de eerdere incidenten, is volgens de politie nog onduidelijk. Wel roept het op getuigen of mensen met camerabeelden zich te melden.