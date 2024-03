Verdachte Huizer moordzaak Bovenmaatweg nog steeds niet verhoord wegens medische situatie

De 37-jarige Amsterdammer die verdacht wordt van het vermoorden van 53-jarige vrouw in Huizen is nog steeds niet verhoord. Dat blijkt tijdens de tweede pro-formazitting. Vanwege zijn medische achtergrond blijkt het logistiek erg moeilijk te zijn om het verhoor te laten plaatsvinden. Wat zijn medische problemen zijn is onduidelijk.

De Amsterdammer liep 25 augustus rond 20.00 uur het politiebureau van het Brabantse Den Bosch in om te verklaren dat er in een duplexwoning aan de Bovenmaatweg in Huizen een dood persoon lag. Toen daar inderdaad het lichaam van een 53-jarige vrouw werd aangetroffen, is de man gelijk opgepakt.

De advocaat van de verdachte verklaarde tijdens de eerste pro-formazitting in december dat zijn cliënt het vermoeden had dat de vrouw was overleden, waardoor hij zich meldde bij het politiebureau van Den Bosch. De verdachte en het slachtoffer waren bekenden van elkaar, maar er zou geen sprake zijn van een liefdesrelatie, aldus de verdediging.

Tijdens diezelfde pro-formazitting in december liet het OM weten de Amsterdammer te verdenken van het vermoorden - dan wel doodslag - van de vrouw. Hij zou dit hebben gedaan door haar te 'smoren', een ander woord voor verstikken. Ook zou hij na het vermoorden van de vrouw er met haar mobiele telefoon, televisie, auto, pinpas en ANWB-pas vandoor zijn gegaan.

Geen verhoor

Vrijdagmiddag zit de verdachte weer in de rechtbank van Lelystad. Sinds zijn aanhouding zit de man vast en wacht hij nog steeds op het moment dat hij voor onderzoek opgenomen kan worden in het Pieter Baan Centrum (PBC). Daar moet nog op worden gewacht omdat de verdachte over een week geopereerd wordt en het PBC wil wachten tot de medicatie is afgebouwd. Welke medische problemen de verdachte heeft is onduidelijk. Zijn advocaat wil er vanwege de privacy niets over kwijt.

Dankzij deze medische problematiek is de verdachte nog steeds niet verhoord. Dat blijkt logistiek namelijk erg moeilijk te zijn. Wel geeft de verdachte aan dat hij zelf wel zo snel mogelijk verhoord wil worden. "Ik wil namelijk mijn verhaal doen", zegt hij in de rechtbank.