Man aangehouden op verdenking betrokkenheid bij dood van vrouw in woning Huizen

Een 36-jarige Amsterdammer is in Den Bosch aangehouden op verdenkingen van betrokkenheid bij de dood van een vrouw in Huizen. Het lichaam van de vrouw is vrijdagavond aangetroffen in een woning aan de Bovenmaatweg. De politie doet op dit moment onderzoek en gaat ervan uit dat de persoon slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Op foto's is te zien dat de politie de nabije omgeving heeft afgezet. Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH dat niet duidelijk wat er is gebeurd.

Het slachtoffer is een vrouw, maar haar identiteit is nog niet bekend. De Forensische Opsporing doet onderzoek in en om de woning. Op sociale media laat de politie weten 'uit te gaan van een misdrijf'.

Melder aangehouden

Inmiddels heeft de politie laten weten dat op het politiebureau in het Brabantse Den Bosch een 36-jarige Amsterdammer is aangehouden. Rond 20.00 meldde hij zich op het bureau met informatie dat in een bovenwoning aan de Bovenmaatweg in Huizen een dode persoon zou liggen.

Toen agenten direct een onderzoek instelden, troffen ze de overleden vrouw aan. De man is aangehouden voor betrokkenheid bij het overlijden van de vrouw.