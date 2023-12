Amsterdammer (36) voor de rechter, verdacht van doden vrouw door te 'smoren'

De 36-jarige Amsterdammer liep 25 augustus rond 20.00 uur het politiebureau van Den Bosch in om te verklaren dat er in een duplexwoning aan de Bovenmaatweg in Huizen een dood persoon lag. Toen daar inderdaad het lichaam van een 53-jarige vrouw werd aangetroffen, is de man gelijk opgepakt.

Volgens de advocaat van de verdachte had zijn cliënt het vermoeden dat de vrouw was overleden, waardoor hij zich meldde bij het politiebureau van Den Bosch. De verdachte en het slachtoffer waren bekenden van elkaar, maar er zou geen sprake zijn van een liefdesrelatie, aldus de verdediging.

'Smoren'

Tijdens de pro-formazitting vrijdagochtend stond de Amsterdammer voor het eerst voor de rechter in Lelystad. Het OM verdenkt de man van het vermoorden - dan wel doodslag - van de vrouw. Hij zou dit hebben gedaan door haar te 'smoren', een ander woord voor verstikken. Ook zou hij na het vermoorden van de vrouw er met haar mobiele telefoon, televisie, auto, pinpas en ANWB-pas vandoor zijn gegaan.

Het onderzoek naar de zaak is echter nog volop bezig. Zo moeten er nog getuigen worden verhoord en het rapport van het Forensische Onderzoek nog worden afgerond.

Ook wil het OM dat de man psychiatrisch wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De verdachte stemt daarmee in, maar laat wel weten dat er eerst een operatie gepland staat binnen drie maanden en dat zijn huisarts hem op de spoedlijst heeft gezet. Wat de verdachte precies mankeert, wordt tijdens de zitting niet duidelijk. Ook zijn advocaat wil daar na de zitting niets over kwijt in verband met privacy.

Reconstructie

De verdachte zelf wil graag dat er een reconstructie van het misdrijf wordt gedaan. Volgens hem is het niet duidelijk wat er na zijn vertrek heeft plaatsgevonden in de woning. Deze zou namelijk van binnenuit gesloten zijn toen de politie de woning binnenkwam. Ook is naar eigen zeggen de verdachte 's ochtends voor het laatst bij de vrouw geweest, terwijl een getuige vertelt haar rond 15.00 uur 's middags nog te hebben gezien.

Mocht deze reconstructie gedaan worden, dan wil de advocaat van de nabestaanden hier ook graag bij zijn. Voor de verdachte is dat geen probleem. "Ik wil volledig open zijn", zegt hij tijdens de zitting. Maar de rechtbank gaat niet mee in het verzoek om een reconstructie te doen. De voorzitter laten weten eerst het Forensisch Onderzoek te willen afwachten.

Volgend jaar staat een nieuwe pro-formazitting in deze moordzaak gepland. De man blijft tot die tijd wel vast zitten, aangezien de verdenkingen tegen hem zwaar zijn.