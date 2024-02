Man die autistisch meisje (14) verkrachtte in Velsen-Noord krijgt 2 jaar cel

De 31-jarige man die in augustus 2022 een 14-jarig autistisch meisje meelokte en in Velsen-Noord verkrachtte krijgt een celstraf van 2 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het is een straf waar de familie van het meisje vooraf op hoopte.

Anderhalf jaar geleden sprak het slachtoffer van destijds 14 jaar oud online af met de man in Zoeterwoude-Rijndijk. Van daaruit reed hij in een half uur naar Velsen-Noord, waar hij haar onder invloed van cocaïne, wiet en 'een sekspil' in het appartement van een vriendin verkrachtte, om haar vervolgens weer thuis te brengen.

Vrijwel meteen vertelde het meisje aan vrienden en haar moeder wat er gebeurd was. Volgens de moeder is zij er zowel geestelijk als fysiek nog steeds erg slecht aan toe. "Je hebt ons leven tot een hel gemaakt", beet ze de dader twee weken geleden in de rechtszaal toe.

Diepe spijt

Daar betuigde de man meerdere malen stamelend diepe spijt. "Het had nooit mogen gebeuren", herhaalde hij steeds. Ook bekende hij bijna alle aanklachten. Die houding neemt de rechter vandaag mee in de uiteindelijke straf.

Het OM had namelijk 3 jaar cel geëist. Volgens de advocaat van de verdachte zijn de zes maanden in voorarrest straf genoeg geweest. De rechter kwam ertussenin uit en gaf 2 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Door de aftrek van het voorarrest moet de man nog zeker een half jaar de gevangenis in.

De opa van het meisje zei na de zitting van twee weken geleden dat hij tevreden zou zijn met de straf die nu gegeven is: "Ik hoop dat hij in ieder geval nog even terug de gevangenis in moet", zei hij toen.

De kwestie is nog niet helemaal afgesloten: misschien moet de vrouw die haar Velsen-Noordse appartement ter beschikking stelde ook nog voorkomen. Het OM zegt zich daar nog over te beraden.