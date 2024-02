Om eist 3 jaar cel voor meelokken en verkrachten van autistisch 14-jarig meisje

De 31-jarige man die ervan wordt verdacht in augustus 2022 een destijds 14-jarig meisje te hebben verkracht, hoorde vandaag in de rechtszaal drie jaar cel tegen zich eisen. Volgens het Openbaar Ministerie lokte de Amsterdammer het autistische meisje op een slinkse manier uit Zuid-Holland naar Velsen-Noord en zou hij haar daar hebben verkracht.

De verdachte woont in Amsterdam, haalde het meisje op in Zoeterwoude-Rijndijk en bracht haar naar het appartement van een vriendin van hem, in Velsen-Noord. Daar zou hij haar hebben verkracht, voor hij haar zo'n drie uur later weer thuis afzette.

De verdachte stamelde en stotterde vandaag in de rechtszaal. Hij betuigde een paar keer diepe spijt: "Het had allemaal nooit mogen gebeuren. Ik schaam me dat ik dit heb kunnen doen. Ik durf mezelf eigenlijk niet meer in de spiegel aan te kijken. Ik schaam me ervoor dat ik hier onder invloed toe in staat ben geweest."

De verdachte had die dag een paar jointjes gerookt en cocaïne gebruikt. Ook had hij 'een sekspil' geslikt. Door die combinatie zou hij de overduidelijke signalen dat het meisje geen seks wilde, gemist hebben.

Volgens zijn advocaat gebruikte hij de drugs om depressieve en sombere gevoelens te onderdrukken. Die gevoelens zouden onder andere komen door misbruik uit zijn eigen jeugd, maar daar wilde de verdachte verder niets over zeggen. Van de middelen zou hij nu af zijn: nu zou hij zijn heil zoeken in het geloof.

'Leven tot een hel gemaakt'

De moeder van het slachtoffer had er allemaal geen boodschap aan in de rechtszaal. Duidelijk emotioneel, maar ook luid en duidelijk deed zij vandaag haar zegje tegen het achterhoofd van de verdachte.

"Ik wil graag dat je me aankijkt terwijl ik dit zeg. Ik geloof je niet als je zegt dat je berouw hebt. Je hebt het leven van mijn dochter en van ons tot een hel gemaakt."

Uit haar woorden bleek dat het tot de dag van vandaag zowel fysiek als mentaal erg slecht zou gaan met het slachtoffer. "Ik hoop dat je niet in hoger beroep gaat. Dát geeft ons eindelijk de kans dit alles te verwerken", sloot de moeder af.

Na de zitting vertelde ze blij te zijn met de strafeis van drie jaar cel, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De man heeft al 6 maanden uitgezeten in voorarrest.

Het OM kwam tot deze strafeis, omdat het niet om herhaaldelijk seksueel misbruik is gegaan, de verdachte zich aan alle voorwaarden heeft gehouden en hij volgens een psychologisch rapport oprechte spijt toont.

De rechter doet over twee weken uitspraak.