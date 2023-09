Autistisch meisje (14) met geraffineerd plan meegelokt en in Velsen-Noord verkracht

Met een geraffineerd plan is een autistisch meisje van toen 14 jaar in Zoeterwoude-Rijndijk in een auto gestapt, naar een appartement in Velsen-Noord gebracht, daar verkracht en toen weer naar huis teruggebracht. Het gebeurde in augustus vorig jaar. Dat blijkt uit een rechtszitting maandag en een gesprek met familieleden van het slachtoffer. De verdachte man (30) heeft alles bekend, zegt zijn advocaat.

"Ze was die dag bij mij." Dat zegt de opa van het meisje na de zitting. Hij was gisteren samen met de moeder en een vriendin in de rechtszaal. "En ze was ook keurig voor zes uur weer thuis."

Het meisje was die 21 augustus van vorig jaar bij hem, in Zoeterwoude-Rijndijk in Zuid-Holland. "Ze was buiten aan het spelen, of chillen, hoe je het tegenwoordig ook noemt. Daar was niets geks aan. Ze was voor de afgesproken tijd weer bij me."

Maar in de tussentijd werd zijn kleindochter het slachtoffer van een geraffineerd plan van de nu 30-jarige man.

Appartement van een vriendin

De verdachte had 's middags met het meisje afgesproken via Snapchat, een app waarbij foto's of berichtjes na één keer kijken automatisch verwijderd worden. Hij sprak met het meisje, dat door haar autisme extra kwetsbaar is, af bij een winkel in Zoeterwoude-Rijndijk.

Hij dwong haar daar in zijn auto te stappen en is naar Velsen-Noord gereden. Daar, in een appartement 'van een flatgebouw met rode deuren en een ronde trapportiek' is het meisje verkracht. Het appartement was van een vriendin van de verdachte. Ook zij zou zijn opgepakt, maar weer vrijgelaten in afwachting van een proces.

De man heeft geprobeerd geen sporen achter te laten door een condoom om te doen en na zijn daden door het meisje te laten douchen. Voor de middag om was, heeft hij het meisje daarna weer naar Zoeterwoude-Rijndijk teruggebracht. De volgende dag heeft het meisje alles aan haar moeder verteld en hebben zij meteen aangifte gedaan.

Verdachte niet makkelijk te vinden

Volgens de opa van het meisje, een voormalig politieman, is er in de maanden daarna een zorgvuldig en omvangrijk politie-onderzoek geweest. Het vinden van de verdachte was geen gemakkelijke opgave: "Allerlei gegevens van Snapchat moesten bijvoorbeeld worden uitgelezen."

Wat het onderzoek goed hielp: het meisje kon volgens haar familie nog een vrij precieze beschrijving geven van de afgelegde route en het flatgebouw in Velsen-Noord. Ook konden er door het snelle handelen misschien toch nog sporen van haar ondergoed worden gehaald, maar dat is niet bevestigd. "We hebben haar ondergoed voor onderzoek ingeleverd, maar niet teruggekregen", zegt haar opa.

Binnen een dag bekend

'Zenuwslopend', noemen de zichtbaar zeer aangedane familieleden de maanden tussen de gebeurtenis in augustus en het oppakken van de dader in mei. Maar toen de politie hem verhoorde, zou hij binnen een dag zijn daden hebben toegegeven.

Vandaag in de rechtszaal zag de familie van het meisje hem voor het eerst. De man, een 30-jarige Amsterdammer van ongeveer 1 meter 70 lang met donker haar en een baardje, zag er met grote wallen onder zijn ogen vermoeid uit en zei niet veel.

De zitting was ook snel weer klaar: de advocaat van de verdachte had weinig wensen voor verder onderzoek: de man wordt zoals gebruikelijk psychologisch onderzocht en heeft al bekend.

'Heftige en verstrekkende gevolgen'

Er staat een volgende inleidende zitting van de zaak gepland op 20 november, maar misschien wordt die datum geschrapt als het voor die tijd lukt alle noodzakelijke onderzoeken af te ronden. De verwachting is dat er rond die tijd een inhoudelijke zaak gepland kan worden.

Advocaat Sébas Diekstra vertegenwoordigt de familie. "De moeder van het meisje zal tijdens inhoudelijke zaak gebruik maken van haar spreekrecht. Ze wil de rechtbank inzicht geven in de heftige en verstrekkende gevolgen die de gebeurtenis hebben gehad op het leven van haar dochter en de hele familie."