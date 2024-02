Beverwijkse buurt verloedert, Kuenenplein krijgt opknapbeurt

Voor dag en dauw verzamelt een klein legertje zich in de kantine van tafeltennisvereniging 'Rapidity' op het Kuenenplein. Het zijn ambtenaren en medewerkers van gemeentelijke partners als politie en woningcorporaties. Ze trekken vandaag de buurt in voor een groot opknap offensief. Ze worden toegesproken door wethouder Ali Bal die vandaag ook de handen uit de mouwen steekt. Terwijl hij met zijn prikstok behendig een leeg blikje van de grond oppikt, zegt hij: "We kregen signalen dat de leefbaarheid in deze buurt achteruit ging. Mensen voelden zich niet veilig op straat en ergerden zich aan de troep. Die verloedering willen we stoppen en dat blijft niet bij de actiedag van vandaag."

Burgerparticipatie

Bewoners zijn per brief uitgenodigd om mee te doen, maar daar werd vandaag nog niet massaal op gereageerd. Projectleider David Kooi van de gemeente is niet verbaasd: "Het zal deels met het weer te maken hebben, maar het duurt altijd een tijdje voordat men weet dat dit werkelijk gebeurt. Het is vandaag de eerste keer dat we het doen in deze buurt en ik geloof erin dat als we dit vaker doen, in de loop van komend jaar de mensen vanzelf mee gaan helpen."

Onveiligheid

De gemeente heeft alles uit de kast gehaald. Stratenmakers repareren stoep en bestrating. Medewerkers van de plantsoenendienst geven het groen een goede beurt en het sociaal team gaat langs de deuren om wensen en verlangens van buurtbewoners te inventariseren. Intussen waagt zich een enkele buurtbewoner een beetje verbaasd in de drukte. "Ik weet niet of het helpt", zegt een mevrouw op leeftijd met een rollator.