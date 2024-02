Drie uitbundige broers en Haarlem-icoon bundelen de krachten in Kratje Trap

Als spits van het inmiddels failliete HFC Haarlem vond hij tientallen keren het net. Nu is Joop Böckling de trotse trainer van Haarlem-Kennemerland 1. In dit sterrenensemble schitteren drie broers wekelijks in de vierde klasse, maar nu is het de vraag of dit trio het ook kan in een nieuwe aflevering van Kratje Trap. "De toppertjes."