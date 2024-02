Gelukshondje Indi blaft VVH naar topscorer in Kratje Trap: "Ze is er altijd bij"

Dat sporters soms wat bijgelovig zijn is al langer duidelijk. Dat geldt ook voor de voetballers van VVH 2. Daar blaft gelukshondje Indi het voetbalteam uit Velserbroek wekelijks naar mooie resultaten. En dat moet ook gebeuren in een nieuwe aflevering van Kratje Trap. "Ze is er altijd bij."