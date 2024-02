Fans tillen trio v.v. Succes naar grote hoogte in Kratje Trap: "Die bedanken we even"

Één van de meest succesvolle ploegen uit het noorden van de provincie is v.v. Succes 6. Dit team pakte vorig seizoen de titel en hun club uit Wieringen bestaat ook nog eens 100 jaar. Kortom veel succes daar. Als slagroom op de taart zitten ze in een nieuwe aflevering van Kratje Trap. En aan de steun kan het niet liggen. "Die bedanken we even hoor."