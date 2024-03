Steeds meer dorpsraden in Noordkop: "Inwoners willen voor zichzelf opkomen"

Een dorpsraad is een overkoepelende term voor burgerinitiatieven die zich inzetten voor de leefbaarheid van een dorp. Een dorpsraad kan zelf invulling geven aan haar bijdrage, maar heeft altijd een adviserende rol voor de gemeente.

Nieuw leven inblazen

De dorpsraad in Hippolytushoef werd in het leven geroepen nadat er in meerdere dorpen in Hollands Kroon een leefbaarheidsonderzoek werd uitgevoerd, onder andere in opdracht van de gemeente. Het onderzoek had als doel om uit te zoeken wat voor inwoners een goede manier is om burgerparticipatie vorm te geven. Het antwoord? De dorpsraad nieuw leven inblazen.

Na het leefbaarheidsonderzoek, hadden negen inwoners van Hippolytushoef aangegeven open te staan voor een dorpsraad en vormden samen het bestuur. De raad is nog vers en de leden moeten nog wennen aan hun nieuwe functie, maar ze zijn al wel zeker over de rol van hun raad. En dat is 'een brug slaan tussen de inwoners en de gemeente Hollands Kroon', vertelt bestuurslid Maaike Tijsen.

Duidelijke visie

Het staat een dorpsraad vrij te kiezen wat voor positie het inneemt, deze kan zowel afwachtend als activistisch zijn. De dorpsraad van Kreileroord is al sinds 2013 actief en heeft een duidelijke visie: "Wij zijn er voor het dorp en door het dorp", legt voorzitter Jaring Dam uit.

De raad wordt gebruikt om een vinger in de pap te houden bij plannen die de gemeente Hollands Kroon maakt voor het dorp. Dam noemt een voorbeeld: "Vorige week hadden we nog een gesprek met gedeputeerden over de komst van bietentransport, die ieder uur dwars door ons dorp heen wil rijden. Dat willen wij niet, dus daar maken wij ons hard voor."