Vergeten Kudelstaarters krijgen alsnog cadeau voor extra overlast door sluiting Kaagbaan

Bij het uitdelen van cadeautjes vanwege extra overlast door de sluiting van de Kaagbaan is Schiphol Kudelstaart vergeten. Inmiddels hebben de dorpsbewoners alsnog een brief gekregen met de uitnodiging om een cadeau uit te zoeken.

Om het leed te verzachten mogen zij daarom op kosten van de luchthaven een cadeautje bestellen, zoals een bioscoopbon, kettinkje of fles wijn. In totaal gaat het om ruim 47.000 huishoudens, maar in Kudelstaart had vrijwel niemand een brief gekregen, merkte Aalsmeer Vandaag op .

Omdat de Kaagbaan momenteel zes weken in onderhoud is en dus niet wordt gebruikt, worden andere banen vaker gebruikt. Dat levert extra overlast van de Zwanenburgbaan, de Buitenveldertbaan en de Aalsmeerbaan op voor omwonenden.

Een Schipholwoordvoerder bevestigt tegenover NH dat huishoudens in postcodegebied 1433 de brief aanvankelijk niet hebben ontvangen. Om hoeveel huishoudens het exact gaat, is niet bekend. "Er is iets misgegaan bij de selectie van de postcodegebieden", vertelt de woordvoerder. "Maar de brief is of wordt daar deze week alsnog bezorgd."

Het is de eerste keer dat Schiphol omwonenden op deze manier tegemoetkomt. "We willen er alles aan doen om de geluidshinder die omwonenden tijdens het groot onderhoud aan de Kaagbaan ondervinden te beperken en waar mogelijk te verzachten", liet Schiphol weten. "Daarom willen we met een klein gebaar omwonenden tegemoetkomen."

Oordopjes?

De reacties op het goedmakertje zijn wisselend. De een vindt het een 'aardig gebaar', een ander 'een mooi excuus om te wijnen', maar er zijn ook veel mensen die het presentje niet in verhouding vinden staan tot de overlast. "Hebben ze geen oordopjes in plaats van een fles wijn?", reageert iemand cynisch onder NH's Facebook-post.

Lees verder onder de post