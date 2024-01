Meer overlast in Amstelveen door onderhoud Kaagbaan

De Kaagbaan op Schiphol kan komende tijd niet gebruikt worden vanwege een groot onderhoud. Gemeente Amstelveen waarschuwt voor extra geluidsoverlast. De Kaagbaan zorgt samen met de Polderbaan voor de minste geluidsoverlast in de regio, omdat de aan- en uitvliegroutes over minder dichtbebouwd gebied lopen.

Volgens Amstelveen gaan er door het onderhoud meer vluchten over Amstelveen. Vooral inwoners die onder de uitvliegroutes van de Aalsmeerbaan wonen moeten rekening houden met meer geluidshinder. "Gebruik van de Aalsmeerbaan zal overdag aanzienlijk stijgen, zowel voor landen als stijgen", stelt de gemeente.

Schiphol meldt dat het onderhoud aan de Kaagbaan van 19 februari tot halverwege april duurt. In die periode wordt vaker gebruikgemaakt van de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan. "In uitzonderlijke gevallen kan 's nachts de Schiphol-Oostbaan ingezet worden voor landend verkeer vanuit het noordoosten." Dat is de kortste baan van de luchthaven.