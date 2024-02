De Peiling: gemeenten moeten zwembaden in nood helpen

Een aantal zwembaden in onze provincie hebben het zwaar. Het zwembad van Warder aan het Markermeer is al voor de vierde keer dit jaar ondergelopen en gisteren voerden ruim honderd kinderen uit Heiloo actie om zwembad het Baafje te redden. Moeten gemeenten alles op alles zetten om deze zwembaden te steunen? Of moeten de zwembaden het zelf oplossen?

We willen ook graag weten waar jij vroeger altijd ging zwemmen. Wat was het zwembad waar jij hebt leren zwemmen, en ga je daar nog wel eens heen? Misschien nu met de kinderen of de kleinkinderen, of om zelf baantjes te trekken? Laat je reactie achter op onze Facebook pagina en praat mee vanmiddag vanaf 16.30 uur op NH Radio!