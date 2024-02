Zwembad aan Markermeer al vier keer ondergelopen: "Het peuterbad was net schoon"

Het is om gek van te worden: het zwembad van Warder aan het Markermeer is al voor de vierde keer dit jaar ondergelopen. De vrijwilligers hadden net het peuterbad schoongemaakt toen het afgelopen weekend weer raak was. "Het is heel jammer", verzucht Jan de Jong, bestuurslid van het zwembad, over de overstromingen.

"Misschien dat we ook nog wat van de gemeente kunnen krijgen", zegt De Jong. Ook met de pompen die het terrein weer droog moeten krijgen is het slecht gesteld. En zo zijn er nog veel meer kostenposten. Een verzekering afsluiten kan niet omdat het zwembad buitendijks ligt.

De zandzakken liggen voor de deur van de kleedkamers, de betonnen stenen aan de oever liggen schots en scheef door het natuurgeweld en van de bankjes steekt nog een klein stukje rugleuning boven het water uit. Hoe groot de schade is, is nog niet te zien, maar het is aanzienlijk, denkt Jan de Jonge van het bestuur van het zwembad.

Harry Arzoni is oud-bestuurslid en nog steeds als vrijwilliger betrokken. Het zwembad beschouwt hij als zijn kindje. "Het is al 113 jaar oud. We zijn koninklijk. Dat moet toch behouden blijven. Zomers komen hier mensen zwemmen uit de hele omgeving. Van Hoorn, Purmerend tot Edam en Volendam. Het is prachtig hier."

De opening van het bad is voor het komende zomerseizoen al uitgesteld. "Normaal gaan we in mei al open, maar dat gaat nu zeker niet lukken. Dat wordt begin juni," zegt Jan de Jong. Voorlopig doen de vrijwilligers het nog even rustig aan met het opknappen van het zwembad. "Het water in Markermeer staat nog steeds veel te hoog", licht de Jong toe, "en bij oostenwind loopt alles weer onder."