'Chaos en bende' in buitenbad Warder: "Ik kan er niet van slapen"

Harry Arzoni, al ruim 50 jaar als vrijwilliger betrokken bij het buitenbad in Warder, luidt de noodklok. Door het extreem hoge water in het Markermeer loopt troep het zwembad in en richt een ravage aan. "Al het werk van al die jaren is naar de klote", verzucht Harry. "Ik kan er niet van slapen."