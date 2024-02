Vermoedelijke schutter van moord op rapper Bigidagoe aangehouden in Parijs

De Franse politie heeft in Parijs een 20-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij op Danzel Silos, beter bekend als de rapper Bigidagoe. De jonge Amsterdammer zit nu vast in Parijs en zal binnenkort worden overgeleverd aan Nederland.

Het rechercheteam kreeg zicht op de verdachte die vanuit Parijs naar Cayenne (Frans-Guyana) wilde vluchten. Toen de verdachte woensdagochtend wilde inchecken op de luchthaven van Parijs-Charles de Gaulle werd hij door de grensbewaking aangehouden. De verdachte zit vast en zal worden overgeleverd aan het parket Amsterdam. De familie van Silos is op de hoogte gebracht van de aanhouding in Parijs.

Doodgeschoten bij feest

De Amsterdamse rapper werd in de nacht van zaterdag op zondag neergeschoten na een feest op de Rhoneweg vlak bij station Amsterdam Sloterdijk. De 26-jarige Silos kwam daarbij om het leven. Silos was daar met vrienden naar een feest geweest in een partycentrum, toen hij wilde vertrekken vanaf een parkeerterrein iets verderop werd hij door een schutter onder vuur genomen.

De politie liet gisteren weten het doodschieten van Bigidagoe mogelijk het gevolg zou zijn van een conflict in het criminele milieu of een conflict met een rivaliserende rapgroep. Bigidagoe was zelf lid van de omstreden rapformatie Zone 6, waar ook JoeyAK lid van is. De twee waren beide verdacht in een ontvoeringszaak van rapper Kobus L. Silos werd in 2020 al eens neergeschoten, maar hij overleefde die schietpartij. Tekst loopt door onder de foto.