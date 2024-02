Drie explosies in Amsterdam, dood rapper Bigidagoe mogelijke aanleiding

De politie vermoedt dat er een verband is tussen drie explosies die vannacht op verschillende plekken in de stad plaatsvonden. Woningen in Amsterdam-Noord, -Oost en -Zuidoost waren daarbij het doelwit. Kort na de eerste explosie zijn er twee verdachten aangehouden.

Foto: Inter Visual Studio

De politie houdt er rekening mee dat de drie explosies verband houden met de schietpartij van afgelopen zaterdag. Daarbij kwam de 26-jarige rapper Bigidagoe om het leven. De eerste van de drie explosies vond gisteravond rond 23.45 uur plaats bij een appartementencomplex in de straat Mastbos in Noord. Een deel van de ruiten in het toegangsgebouw zijn er volledig uitgeblazen, een ander deel heeft flinke barsten.

Op de op de N247, ter hoogte van de A10, hield de politie even later twee verdachten van 23 en 28 aan. Volgens een woordvoerder zouden ze kort na de explosie met hoge snelheid zijn weggereden. De tweede explosie in de reeks gebeurde rond 3.15 uur bij een portiekwoning aan de Populierenweg, in de buurt van het Oosterpark. Ook in deze straat liggen er glasscherven op de grond. Opmerkelijk is dat in beide gevallen het woord 'war' op de muur staat geschreven.

Foto: Inter Visual Studio

De derde explosie vond plaats in de buurt Kelbergen in Zuidoost. Bij de panden was de omgeving enige tijd afgezet voor politieonderzoek. Daar was ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bij betrokken.

Foto: Inter Visual Studio

Ook in de Terschellingstraat in Noord vond vannacht een explosie plaats, maar die lijkt niets met de andere drie te maken te hebben. Volgens de politie gaat het hier vermoedelijk om een 'conflict in de relationele sfeer'. Voor deze explosie heeft de politie in Purmerend een 22-jarige verdachte aangehouden.