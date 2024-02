Bigidagoe mogelijk dood vanwege crimineel conflict, politie 'zet alles op alles om escalatie te voorkomen'

Het doodschieten van Danzel Silos, beter bekend als rapper Bigidagoe, is mogelijk het gevolg van een conflict in het criminele milieu of een conflict met een rivaliserende rapgroep. Dat laat de politie vandaag weten.

Ook houdt het onderzoeksteam er rekening mee dat de dodelijke schietpartij tot wraakacties leidt. "De politie zet alles op alles om mogelijk verdere escalatie te voorkomen. De aanhouding van één of meerdere verdachten zou daarbij kunnen helpen", schrijft de politie.

Partycentrum

De recherche vraagt getuigen of anderen die meer weten over de zaak 'met klem' om informatie te delen. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over wat er de nacht van 24 op 25 februari gebeurde in het partycentrum aan de Rhoneweg in Amsterdam en welk conflict de oorzaak was van het neerschieten van Silos. Die informatie mag ook anoniem doorgegeven worden.

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht wordt de zaak vanavond besproken. De politie heeft ook verschillende camerabeelden in beslag genomen, maar die beelden worden voorlopig nog niet verspreid.

Feest

Silos werd zondagochtend rond 5.30 uur doodgeschoten op het bedrijventerrein in Sloterdijk. Hij zou even daarvoor bij een feest zijn geweest in het partycentrum.

De rapper was lid van de omstreden rapformatie Zone 6. Hij werd in 2020 al eens neergeschoten, maar hij overleefde die schietpartij. Ook werd hij verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van een andere rapper.