Schiphol-directeur Sondag vertrekt, omwonenden hoopvol én onzeker over krimp

De tijd van Ruud Sondag als interim-directeur van Schiphol zit er op, vorige week nam hij afscheid. Omwonenden van Schiphol zagen in anderhalf jaar tijd het tij keren. Het gesprek ging niet meer over de groei van de luchthaven, maar over de krimp. Toch durven de buren die minder vluchten willen nog niet te vroeg te juichen. Want wordt die koers wel doorgezet door zijn opvolger Pieter van Oord?

Waar voorgangers Dick Benschop (CEO tussen 2018-2022) en Jos Nijhuis (CEO tussen 2009-2018) vooral lijnrecht tegenover omwonenden leken te staan, heeft Ruud Sondag het vertrouwen van het publiek weten te winnen. Hij is de eerste CEO die een krimp van Schiphol omarmde. Want, vond hij, de situatie van omwonenden is onhoudbaar en Schiphol kan geen 500.000 vluchten per jaar aan. Ook kwam hij met een 8-puntenplan waarmee hij pleitte voor een verbod op nachtvluchten, privéjets en de meest lawaaiige toestellen. Hoe blij omwonenden ook zijn met dit nieuwe geluid vanuit Schiphol, toch houden ze wel een slag om de arm. Kritischer "Ruud Sondag was de eerste die een visie had op bedrijf én omgeving. Voorgangers zeiden wel dat het beleid 'in balans moest zijn met de omgeving', maar uit de cijfers bleek dat niet", vertelt Matt Poelmans, bewonersvertegenwoordiger Kaagbaan buitengebied. Al jaren strijdt hij tegen de groei van Schiphol.



Volgens hem wordt er nu kritischer gekeken naar de luchtvaart. "Voorheen was de vraag: hoeveel mogen we groeien, en nu is het: hoeveel gaan we krimpen? Schiphol heeft nu als enige luchthaven van de wereld die visie."



Die trendbreuk zou volgens Poelmans toe te schrijven zijn aan het beleid van minister Harbers. "Waar voormalig Schiphol-baas Jos Nijhuis de afspraken uit het Aldersakkoord heeft geschonden door groei toe te staan van goedkope vluchten, voert Sondag het krimpbeleid loyaal uit en denkt hij mee over de uitvoering, zoals bijvoorbeeld een nachtsluiting van de luchthaven", aldus Poelmans.

"Mensen willen geen chocola, maar minder hinder!" Mirella Visser - bewonersgroep PUSH

Mirella Visser van bewonersgroep PUSH uit Uithoorn deelt die mening. "Sondag heeft terecht gesignaleerd dat er iets flink mis is met de balans tussen Schiphol en de omwonenden. Het 8-puntenplan bevat dan ook concrete voorstellen, maar niet alles is voor ons hier een verbetering", zegt ze. Ze vreest bijvoorbeeld dat er door een nachtsluiting vaker een secundaire baan als de Aalsmeerbaan wordt ingezet omdat in die situatie de randen van de dag of nacht meer belast zullen worden. Ook kijkt ze kritisch naar de compensatiemaatregelen voor de omwonenden. Deze maand mochten 47.000 huishoudens een presentje uitzoeken in de webshop van de luchthaven. "Dat kost Schiphol ongeveer een half miljoen euro. Maar mensen willen geen chocola, maar minder hinder!", aldus Visser. Mooie woorden Begin van deze maand uitten bewoners van Uithoorn hun wanhoop nog bij de Schiphol-baas. "Wordt het ooit beter?", was hun prangende vraag. Sondag zei die avond nogmaals dat het 'nu wel welletjes is' en dat krimp het enige antwoord zou zijn op de extreme geluidsoverlast van de omwonenden. Mooie woorden, vonden de omwonenden. Maar gaat er nu echt wat veranderen? En hoe betrouwbaar zijn de woorden van een CEO die drie weken later zou vertrekken? Tekst gaat verder onder video.

Uithoornaars houden zorgen over Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Mirella Visser van bewonersgroep PUSH was niet blij met het verhaal van Sondag: "Hij gaf aan nu niks voor Uithoorn te kunnen betekenen, maar liet daarbij ook de aangedragen oplossingen (zoals anders starten op de Aalsmeerbaan, red.) die snel enige verlichting voor Uithoorn kunnen brengen liggen. Een gemiste kans." Sondag gaf aan dat het niet zo simpel was om de aangedragen oplossingen uit te voeren, en dat zijn handen gebonden waren en hij ook niets kon doen vanwege huidige regelgeving vanuit Europa. Koers Zal de koers van Sondag worden doorgezet nu hij vertrekt? Als we de woorden van de Sondag zelf moeten geloven is dat het geval. "Mijn koers is ook de koers van Schiphol", vertelde hij de journalisten bij de presentatie van de jaarcijfers afgelopen maand.



Onlangs ging Sondag het gesprek aan met klimaatactivisten die voor het hoofdkantoor van Schiphol demonstreerden. Een van hen was Michiel van Parreeren. "Ik ben altijd argwanend vanwege het verleden van Schiphol, maar heb nu wel iets meer vertrouwen gekregen door Sondag. Er lijkt erkenning en besef te komen dat de balans kwijt is", vertelt Van Parreeren.

Michiel van Parreeren (tweede van links) tijdens de demonstratie bij het hoofdkantoor van Schiphol - Foto: Milieudefensie / Wouter van Leeuwen

Toch gelooft hij dat er nog veel werk aan de winkel is. Van Parreeren woont zelf onder de vliegroute van de Kaagbaan in het dorp Burgerveen. "Er is aangegeven dat Van Oord hoogstwaarschijnlijk met deze strategie door zal gaan. Dat zorgt er wel voor dat ik nog hoop heb dat er dingen gaan veranderen, bijvoorbeeld op het gebied van nachtrust."



Volgens Mirella Visser van bewonersgroep PUSH is het vooral aan de politiek om met het 8-puntenplan aan de slag te gaan. "Op zo’n manier dat ook bij ons de balans eindelijk wordt verbeterd. Anders betekent het voor de volwassenen en kinderen hier toch weer een dode mus." Opvolger Van Oord Bewonersvertegenwoordiger Matt Poelmans, die ook lid is van de Maatschappelijke Raad Schiphol, is nieuwsgierig naar de opvolger van Sondag. Pieter van Oord, nu nog CEO bij baggerbedrijf Van Oord, start op 1 juni en de tussenliggende maanden is Robert Carsouw de waarnemend directeur van de luchthaven.



"We gaan Pieter van Oord uiteraard aan de tand voelen of hij de koers door gaat zetten. Afspraken moeten worden nagekomen. Dus daar gaan wij voor", aldus Poelmans.

"Uiteraard zullen we altijd kritisch blijven, we zijn eerder gefopt. Zien is geloven."

