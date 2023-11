Baggerende Feijenoord-baas wordt nieuwe topman Schiphol

Pieter van Oord wordt vanaf komende zomer de nieuwe CEO van Schiphol. Dat heeft de luchthaven vandaag bekendgemaakt. Hij wordt benoemd voor een periode van vier jaar, en is de opvolger van de huidige topman Ruud Sondag, die sinds november de scepter zwaait op Schiphol.

Van Oord geeft al vijftien jaar leiding aan de Koninklijke Van Oord, één van de grootste baggeraars ter wereld, die onder andere havens en windparken bouwt. Daarnaast is hij president-commissaris van Stadion Feijenoord (in de volksmond De Kuip) en zit hij in de Raad van Toezicht bij Nationaal Park De Hoge Veluwe.

In een persbericht roemt de raad van commissarissen van de luchthaven hem onder andere om zijn focus op duurzaamheid, wat 'aansluit bij de ambities van Schiphol om versneld te verduurzamen en de belasting voor de omgeving en het klimaat te verminderen.' Van Oord begint op 1 juni 2024 aan zijn nieuwe baan, en is in ieder geval benoemd tot medio 2028.

Overlast omwonenden

Twee weken geleden nog was Schiphols duurzaamheid onderwerp van gesprek toen demissionair minister Harbers van Infrastructuur de krimpplannen die er waren voor de luchthaven schrapte na druk van de VS en de Europese Commissie. Dit tot afschuw van omwonenden, die zich steeds feller verzetten tegen de geluidsoverlast en vervuiling door overvliegende vliegtuigen.