Haarlemse Verweyhal verandert van pronkjuweel in rotte kies: pand verpaupert door conflict

De Verweyhal in hartje Haarlem is een architectonisch hoogstandje. Olga van der Klooster, architectuurhistoricus uit Heemstede, kijkt er anders naar dan de gemiddelde Haarlemmer: met meer oog voor detail en kennis van de achtergrond van gebruikte materialen. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet 'gewoon ongegeneerd' kan genieten van de schoonheid van het ontwerp van Albertus Johannes van Beek. Die begon de bouw in 1879. Een jaar later was herensociëteit 'Trou moet Blijcken' de eerste bewoner.

Lofzang

Onmiddellijk nadat ze haar fiets tegen de gevel heeft geparkeerd, begint Van der Klooster met haar lofzang op het rijksmonument met Italiaanse allure. Het is niet meer dan logisch dat meerdere keren het woord 'palazzo' terugkeert in haar hommage aan de neoclassicistische Verweyhal. Die zou je eerder verwachten op een plein in Rome, Florence of Verona dan op de Grote Markt in Haarlem. Het is een prestigieus, beetje pompeus pand.

Tekst loopt door na de foto.