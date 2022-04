Voetbalmakelaar Mino Raiola (54) overleden

Voetbalmakelaar Mino Raiola is op 54-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn familie via Twitter.

De invloedrijke zaakwaarnemer was al langere tijd ernstig ziek. Eerder deze week is hij in het ziekenhuis opgenomen. Sindsdien vocht hij voor zijn leven.

Afgelopen donderdag werd ook al gemeld dat Raiola was overleden, maar dat bleek achteraf niet te kloppen. Wel werd toen gemeld dat hij er slecht aan toe was.

Raiola werd in 1967 in Italië geboren, maar verhuisde op 1-jarige leeftijd naar Haarlem. Zijn loopbaan begon bij Sport Promotions, maar na een tijd begon hij voor zichzelf.

Daarna groeide de voetbalmakelaar uit tot een van de invloedrijksten ter wereld. Zo vertegenwoordigde Raiola onder andere Zlatan Ibrahimovic, Matthijs de Ligt, Denzel Dumfries en Ryan Gravenberch.