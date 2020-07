Gemeente Haarlem en voetbalmakelaar Raiola opnieuw bij de rechter om Verweyhal

Al jaren is er gesteggel over het gebouw, waarvan Raiola in 2009 de begane grond kocht van de gemeente en daarmee mede-eigenaar van het pand werd. De kwestie waar het aanstaande dinsdag tijdens de zitting over gaat betreft de vloer van de eerste etage. Die moet gerenoveerd worden, maar een overeenkomst over het gezamenlijk zorg dragen voor het herstel zit in een impasse. Er is allerlei onenigheid over de manier waarop de vloer hersteld moet worden en hoe de kostenverdeling zal zijn.

De gemeente verhuurt de eerste etage aan het Frans Hals Museum. Inzet van Raiola tijdens de zitting is dat de rechter het museum dwingt de etage niet langer te gebruiken, totdat er een oplossing is voor de renovatie van de vloer.

Frans Halsmuseum gemangeld

Ondertussen is het Frans Halsmuseum de wanhoop nabij. Naast de mogelijke gevolgen van de zaak die dinsdag speelt ondervindt zij continue veel hinder van het juridische gesteggel tussen de gemeente en Raiolo. Het museum zegt aan advocaatkosten tot nu al een kleine 30.000 euro kwijt te zijn. Maar ook vraagt de kwestie onevenredig veel tijd van directeur Ann Demeester.

Op de achtergrond speelt dat Raiola graag de eerste verdieping van de Verweyhal er bij wil kopen. Het stadsbestuur ziet dat niet zitten.