Met deze drie tips vermijd je brandgevaar: "Een nacht je fiets opladen? Liever niet"

Een brand bij de fietsenfabriek aan de Biesland in Beverwijk ontstond vermoedelijk door een accu van een fiets die vlam vatte. Zo'n incident kan ook thuis gebeuren, dus sprak NH Nieuws met Maurice Borsman van Veiligheidsregio Kennemerland over hoe dit thuis vermeden kan worden.

Afgelopen nacht brak er brand uit bij een fietsenfabriek in Beverwijk. De brand werd rond kwart voor vier 's nachts opgemerkt door beveiligers van het pand en is inmiddels geblust. De oorzaak ligt vermoedelijk bij fietsaccu's die vlam hebben gevat, maar Veiligheidsregio Kennemerland doet op dit moment nog onderzoek.

Het gebruik van elektrische fietsen wordt steeds populairder in Nederland, maar het bezitten ervan brengt risico's met zich mee. NH sprak met Maurice Borsman over hoe je deze risico's thuis kunt vermijden. "Het is belangrijk om goed voor een accu te zorgen; op die manier kun je brand gemakkelijk voorkomen."

Geen hele nacht

Een fietsaccu de hele nacht laten opladen is geen goed idee. "Door de accu te lang op te laden, neemt de kans op oververhitting toe. Een gevolg hiervan kan brand zijn," aldus Maurice. Het is daarom belangrijk om de accu slechts een aantal uur op te laden, en niet de hele nacht. Daarnaast wordt het aanbevolen de batterij op te laden in een koele omgeving, zoals in de garage. Het wordt sterk afgeraden om dit in warme ruimtes te doen, zoals een woonkamer in hartje winter.