Beverwijk zoekt ideeën: hoe maken we het Hilbersplein weer leuk?

Beverwijk heeft bewoners rond het Hilbersplein uitgenodigd ideeën aan te leveren voor een tijdelijke inrichting van het braakliggende terrein op het plein. Ooit stond er een school, nu wordt gewerkt aan plannen voor een zorgcentrum, maar het duurt nog jaren voor de spade de grond in gaat. Om het rommelige grasveld tot die tijd beter te gebruiken, doet de gemeente een beroep op creativiteit uit de buurt.

Beverwijk doet beroep op buurtbewoners: kom met ideeën - NH Nieuws

"Toen er nog een school stond barbecueden we daar met de hele buurt. Dat was heel gezellig, dat zou wel een idee zijn", zegt een meneer als hij gevraagd wordt naar ideeën voor het veld voor zijn deur. "Het wordt nu voornamelijk gebruikt als hondenuitlaatplek, het is dan ook bezaaid met drollen."

Brief Bewoners rond het plein hebben allemaal een brief in de bus gekregen waarin ze gevraagd worden zich met ideeën maandag te melden in een tent die tussen 17.00 en 18.00 uur 's op het braakliggende terrein staat. "We hopen op een grote opkomst", zegt projectleider David Kooi. "Ik hoop van harte dat er veel kinderen komen. Die hebben vaak frisse ideeën, dat zou heel top zijn", voegt hij toe.

"Ik hoop vooral dat er veel kinderen komen. Die hebben vaak frisse ideeën" David Kooi, projectleider

De meeste buurtbewoners hebben de brief gelezen en zijn blij dat er aandacht komt voor het ruige groene veldje voor hun deur. "Ik heb twee honden en die kunnen heerlijk rennen op het veld. Maar het zou fijn zijn als het een beetje beter onderhouden wordt. Nu ligt er vaak glas. Voor we de honden erop laten, lopen we meestal een rondje om de ergste rommel op te ruimen", vertelt een buurvrouw. Ze hoopt verder op bankjes, bloemetjes en picknicktafels, die het veld tot een aangenamere plaats zullen maken. Budget Plannen kosten geld maar daarin wordt voorzien, zegt David Kooi. Het aanpakken van de leefbaarheid in dit soort wijken heeft de prioriteit van het college, vertelt hij en daar hoort ook een budget bij. "Het gaat om een tijdelijke invulling dus het budget zal niet oneindig zijn", zegt Kooi, "het hangt natuurlijk van het plan af hoeveel geld er voor nodig is." De tent waar je met ideeën voor het Hilbersplein terecht kan staat maandag aan het eind van de middag tussen 17.00 en 18.00 uur midden op het veld waar de ideeën voor bedoeld zijn.