Schellinkhouters al dagen 'van de rel' door politieonderzoek naar dode dorpsgenoot

Wat is er toch gebeurd in de kapitale villa aan de Dorpsweg in Schellinkhout? Het is de vraag die veel Schellinkhouters al dagen bezighoudt, sinds de politie onderzoek doet naar de dood van een 61-jarige dorpsgenoot. "Er gaan veel roddels en verhalen rond."

Afgelopen vrijdag kreeg de politie melding van een overleden persoon in een villa aan de Dorpsweg in Schellinkhout. Er werd door de politie een grootschalig onderzoek ingesteld, omdat het mogelijk om een misdrijf gaat. "We nemen de tijd om het goed in kaart te brengen", lichtte een woordvoerder maandag nog toe.

Ook op dinsdagmiddag is het onderzoek in volle gang. Rood witte politielinten ontsluiten het erf, de voordeur is verzegeld en een politieauto verspert de entree, waarop onder meer een Bentley en Range Rover staan geparkeerd.

'Hopelijk snel duidelijkheid'

Het is al sinds vrijdagmiddag het beeld dat de overburen hebben, die al bijna 20 jaar tegenover de man wonen. "De eerste politieauto kwam precies om 14.09 uur", weet de buurman exact. Ook de buurvrouw komt bij de voordeur. "We willen er eigenlijk niet teveel over kwijt. We weten ook niet wat er is gebeurd. Het was een goede buurman, niets dan goeds. Een aimabele man. We hopen dat er snel duidelijkheid komt over wat er is gebeurd. Het is een triest einde van een leven zo."

Er wordt nog maar eens hoofdschuddend naar de overkant gekeken. "We zijn wel een beetje van de rel", zegt de vrouw. "Het is niet alledaags dat je dagenlang politie voor de deur hebt. Aan het huis kun je wel zien dat het hem voor de wind ging." Haar man: "Wat hij voor werk deed? Dat ga ik niet zeggen. Dat vind ik privacy, ook al is hij overleden."