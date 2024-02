Nog geen duidelijkheid over doodsoorzaak gevonden persoon in Schellinkhout

Het is nog niet bekend of de persoon die vrijdag gevonden werd in Schellinkhout door een misdrijf of natuurlijke dood om het leven is gekomen. Dat zegt een politiewoordvoerder in een reactie op vragen van de West-Friese redactie van WEEFF en NH Nieuws.

Afgelopen vrijdag kreeg de politie melding van een overleden persoon in een villa aan de Dorpsweg in Schellinkhout. Er werd op grote schaal een onderzoek ingesteld, omdat niet zeker is of de persoon door een natuurlijke oorzaak of mogelijk misdrijf om het leven is gekomen. Het laatste wordt niet uitgesloten door de politie.

Een politiewoordvoerder laat deze maandagochtend weten dat de recherche het nog steeds in onderzoek heeft, en dat er nog geen resultaten bekend zijn. "We nemen de tijd om het goed in kaart te brengen", licht de woordvoerder toe. "Het is natuurlijk ook erg vervelend voor familie en andere nabestaanden om in onzekerheid te zitten. We houden contact met de recherche."