Overleden persoon aangetroffen villa Schellinkhout, politie start onderzoek

In een huis aan de Dorpsweg in Schellinkhout is gisteren een persoon overleden. De politie sluit een misdrijf niet uit en doet onderzoek naar de doodsoorzaak.

Overleden persoon aangetroffen Schellinkhout - Foto: Inter Visual Studio / Danielle Rood

De persoon was alleen thuis en is in zorgelijke toestand gevonden. De arts kon niet vaststellen of er sprake was van een natuurlijke doodsoorzaak dus de politie is een onderzoek gestart. Ze sluiten een misdrijf niet uit.

