Piet (63) krijgt negen jaar cel voor doodsteken 89-jarige vader: "Heb veel verdriet veroorzaakt"

De 63-jarige Piet V. die vorig jaar maart zijn vader Jan (89) met messteken om het leven bracht, moet van de rechter negen jaar de gevangenis in. Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden dezelfde straf al geëist.

De Schagenaar is veroordeeld wegens doodslag en is vrijgesproken van moord; de rechter vindt het niet bewezen dat hij vooraf het plan had om zijn vader om het leven te brengen. Gezien zijn psychische toestand in die tijd is hij verminderd toerekeningsvatbaar verklaard, al rekent de rechter hem wel aan dat 'hij geen volledige openheid van zaken heeft gegeven over wat er precies gebeurd is die avond' (dat hij zijn vader om het leven bracht, red.).

Met een jeneverkruik sloeg Piet zijn vader op die bewuste dag, 4 maart 2023, in de ouderlijke boerderij bewusteloos, waarna hij hem met twee messteken dodelijk verwondde. Ook acht de rechter het bewezen dat hij hem later nog verstikte met een kussen, wat Piet op de avond zelf had verklaard aan hulpverleners, maar later op de zitting ontkende.

Het was de afsluiting van een levenslange ruzie tussen vader en zoon. Piet zat in die periode ook niet goed in zijn vel. Hij zat in een huwelijkscrisis en verloor zijn baan én huis. Bovendien waren er zorgen om zijn zoon. Zelf zei hij destijds 'psychisch niet in evenwicht te zijn'.

Hij woonde in bij zijn zus, maar ging die dag naar zijn vader voor emotionele en financiële steun. Die kreeg hij echter niet, eerder het tegendeel. Toen zijn vader begon over een brief die Piet een paar maanden eerder naar hem had gestuurd, knapte er iets bij hem. Die brief was een aanklacht tegen zijn vader, en tegelijkertijd een schreeuw om erkenning, aldus zijn advocaat.

Narcistisch

Hoewel Piets zussen boos op hem waren om wat hij heeft gedaan, was er ook enigszins begrip. Zo zei een van zijn zussen dat hun vader 'bij leven een narcistische en egoïstische man was'. En vroeg de andere zus de rechter om genade voor haar broer, in de hoop dat hij daarmee wellicht een lagere straf krijgt. "Niemand kan begrijpen hoe het bij ons thuis was."

Piet heeft veel spijt van wat er is gebeurd, zei hij tegen de rechter. "Ik heb veel verdriet en chaos veroorzaakt. Het gevoel van schaamte, rouw en schuld draag ik mijn hele leven bij mij."