Slootdorpers geschokt door dood Jan (89): "Verhouding met zoon was niet goed"

Het is nog een groot mysterie wat zich precies heeft afgespeeld in het huis aan de Molenweg in Slootdorp. Daar werd zaterdagavond het lichaam van de 89-jarige Jan Veldt gevonden . De politie vermoedt dat het gaat om een misdrijf binnen de familie. Een man van 62 is aangehouden: naar verluidt de zoon van Jan, al wil de politie dat niet bevestigen. In het dorp rouwen de mensen om zijn dood. "Ik was er echt kapot van toen ik het hoorde."

Rond het middaguur is het doodstil bij de boerderij in Slootdorp. De afgelegen Molenweg is verlaten en je hoort alleen af en toe een hond blaffen. De boerderij is afgezet met lint. Op het erf staat een busje, waarschijnlijk van de forensische opsporing. Zij zijn in de woning nog bezig met onderzoek naar de dood van Jan. Bijzonder detail: op een grasveldje staan nog twee schapen, als stille getuigen van wat zich in de woning heeft afgespeeld.

Sterke eigen mening

"Het was een man met een ontzettend sterke eigen mening", vertelt een oudere man bij de supermarkt in Slootdorp tegen NH Nieuws. Hij wil niet veel kwijt over zichzelf, behalve dat hij in Wieringerwerf woont. "Zo wilde Jan zich absoluut niet laten vaccineren tegen het coronavirus. Daardoor werd hij al gauw op allerlei plekken waar hij vaak kwam geweigerd, zoals het café en bij het vliegveld in Middenmeer."

"Ik weet dat de verhouding met zijn zoon niet goed was" gaat de man uit Wieringerwerf verder. "Jan had de boerderij overgedragen aan zijn dochters. Ik denk dat die jongen niet in de erfenis voorkwam." De man is zichtbaar aangedaan als hij dit vertelt. Zijn stem trilt en hij kijkt naar de grond. "Hij kwam vaak bij ons thuis op bezoek. Hij mocht niet meer bij het café naar binnen, maar hij wilde wel graag op de hoogte blijven over wat er speelde in de polder. Ik was er echt kapot van toen ik het hoorde. Dat dit zo gebeurd is. Ik kan het niet begrijpen."