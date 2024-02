Mogelijk drastische maatregelen door herstelwerkzaamheden A7, bedrijven zijn bezorgd

Een voorlichting van Rijkswaterstaat over de gevolgen van de herstelwerkzaamheden op de A7 zou werknemers juist gerust moeten stellen, maar het tegendeel lijkt waar. Het is voor bedrijven onduidelijk of hun werknemers op tijd op hun werk kunnen zijn. Zo zijn het ziekenhuis, de supermarkt en een opvang voor zorgbehoevende kinderen al druk in de weer om de ingrijpende situatie voor te bereiden.

De online voorlichting over de herstelwerkzaamheden is drukbezocht. De brug over het kanaal is flink beschadigd en gaat van april tot september op de schop. Met flink wat fileleed op de nu al drukke A7 tot gevolg.

Zo'n tweehonderd mensen wachten af wat Rijkswaterstaat te vertellen heeft. Medewerkers van grote bedrijven zoals Albert Heijn maken zich zorgen om de bevoorrading, maar ook kleinere bedrijven vragen zich af of hun spullen wel op tijd geleverd kunnen worden.

Problemen in kaart brengen

Ook het Dijklander Ziekenhuis is druk bezig met de aankomende herstelwerkzaamheden. Zo zijn er volgens de woordvoerder in een vroeg stadium verschillende werkgroepen gestart om de problemen in kaart te brengen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of patiënten op andere locaties ingepland kunnen worden, zodat de zorg door kan gaan.



Ziekenhuismedewerkers wordt gevraagd om te carpoolen. Bij De Blauwe Zon, een groep voor jonge kinderen met autisme en een ontwikkelingsachterstand, wordt er gekeken naar de trein. "Wij geven redelijk wat collega's die uit Hoorn komen", vertelt Anja Greuter, initiatiefnemer van de Blauwe Zon. "Daar maken wij ons zorgen over. Wij hebben heel intensieve begeleiding. Als een paar mensen ontbreken, gaat dat nogal mis."

Drastische maatregelen

Naast de medewerkers, worden de kinderen vaak via de A7 gebracht. "Het kan ook dat die vast komen te staan." De kinderen komen veelal uit Zaandam. De medewerkers uit Hoorn. Anja: "Iedereen in de regio moet hier doorheen. Dat er iets met de weg moet gebeuren is duidelijk."

Het personeel wordt geadviseerd om met de trein te komen en het bedrijf kijkt of ze tegemoet kunnen komen in de reiskosten. Anja voorziet wel haken en ogen aan dit plan. Zo verwacht ze niet dat iedereen met de fiets bij een station kan komen en de auto daar parkeren wordt naar haar idee ook een uitdaging.

Als het reizen echt een probleem wordt, moeten er drastische maatregelen worden genomen. Anja doelt dan op bijvoorbeeld het veranderen van lestijden. Anja: "Dat is ingrijpend. Er komen ook kinderen uit Purmerend. Het heeft consequenties voor ouders met hun werk. Het blijft lastig."

'Eerst aanzien'

De wegwerkzaamheden gaan begin april van start. Tot die tijd is het speculeren. Er zijn de aankomende dagen verschillende bewoners- en werknemersbijeenkomsten. "We moeten eerst aanzien of de schade meevalt", benadrukt Anja. "We weten niet precies wat ons te wachten staat. We moeten het ervaren."