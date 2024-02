Vredeskerkje Bergen aan Zee aangevallen door zout: "Stenen verkruimelen"

Al meer dan honderd jaar doet een sluipmoordenaar zijn werk bij het Vredeskerkje in Bergen aan Zee: zout. Niet helemaal onopgemerkt, maar langzaamaan is het resultaat te zien. Tot het echt niet meer verder kan. En dat is nu, zegt muurpatholoog Josepha Kemple. "Toen ik hier twee jaar geleden was voor mijn onderzoek was het nog niet zo slecht als nu."