Vredeskerkje Bergen gered: meer dan genoeg geld voor grote gevelrenovatie

Niets staat de grote renovatie van het beschadigde Vredeskerkje in Bergen aan Zee nog in weg. Dankzij de inzamelingsactie is er genoeg geld opgehaald om de beschadigde gevels en muren te herstellen. "We hebben zelfs iets meer ontvangen, maar dat geld kunnen we goed gebruiken", zegt penningmeester Dick Sluis.

Foto: Streekstad Centraal

De gevels en muren van het kerkje zijn in de loop der jaren ernstig aangetast. Door de zoute zeewind brokkelen de buitenlaag en de voegen steeds verder af. Ook zijn de rode bakstenen verkleurd. "Het gaat om ernstige erosie door jarenlange opslag van zout en vocht in de gevels. Dit is een onomkeerbaar proces", verklaarde Sluis eerder. Aan de restauratiekosten van het monument hangt een flink prijskaartje. De totale kosten liggen volgens beheerstichting MAD op zo'n 300.000 euro. Omdat het gaat om een provinciaal monument, levert de provincie een flink bedrag van rond de 125.000 euro", verklaart Sluis tegen mediapartner Streekstad Centraal. Ook de Rabobank en de stichting Vrienden van het Vredeskerkje hebben een groot bedrag ter beschikking gesteld. Tekst gaat verder onder de foto

Foto: Streekstad Centraal

Toch waren daar lang niet alle kosten mee gedekt. Daarom werd een inzamelingsactie opgezet. Voor 20 euro was het mogelijk om een van de nog 14.300 stenen te sponsoren. "Die actie is zeer succesvol geweest dankzij inwoners en ondernemers. Het bevestigt onze overtuiging dat het Vredeskerkje een belangrijke functie op cultureel en maatschappelijk vlak vervult. Niet alleen in Bergen aan Zee, maar ook verder in onze regio." Potje voor tegenvallers Er is zelfs meer opgehaald dan nodig, maar dat komt goed uit, stelt Sluis. "Zo'n gebouwtje heeft altijd wel onderhoud en restauratie nodig. En restauratie kent altijd tegenvallers natuurlijk. Het geld gaat naar de post 'onvoorzien'." Tekst gaat verder onder de foto..

Foto: Streekstad Centraal