Vrijwilligers ruimen zo'n 300 kilo troep op in natuurgebied de Slufter op Texel

Met zestig vrijwilligers sterk is er een opruimactie gehouden in natuurgebied De Slufter op Texel. Elk voorjaar en najaar wordt er een bezemronde gehouden in het open duingebied waar het zeewater bij hoogtij vrij spel heeft. De zee neemt dan veel rommel mee het terrein op en laat het achter als het weer eb wordt.

"We zijn heel blij met al die vrijwilligers die meededen", zegt boswachter Charlotte Maas van Staatsbosbeheer op Texel trots. "Afgelopen herfst deden er zo'n twintig mensen mee. Dat was op een woensdagmiddag. Nu deden er zestig mensen mee en dat is echt top."

Die vrijwilligers hadden wat het weer betreft mazzel. "We zijn met een zonnetje begonnen, rond 10.00 uur. Vanaf twee kanten zijn we het gebied in gegaan. De groep in het zuiden is vooral veel klein materiaal tegengekomen zoals dopjes, lollystokjes, dekseltjes en touwtjes. Aan de noordkant bij het Diepe Gat was een ander team aan de slag die grotere spullen vond zoals jerrycans, emmers en een tuinstoel."