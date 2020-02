Door storm werd opruimactie Slufter afgezegd, maar dat hield deze mensen niet tegen

TEXEL - Ciara, Dennis, Ellen of welke storm dan ook kan deze opruimfanatiekelingen niet tegenhouden. Ondanks dat de opruimactie in natuurgebied de Slufter op Texel was afgeblazen vanwege de harde wind gingen gisteren toch tientallen mensen op pad om het aangespoelde vuilnis op te ruimen. "Ik had 60 vuilniszakken mee en ze waren allemaal op", zegt Daniella Ernsting. "Ik had er niet eens een over voor mezelf."