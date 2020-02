Staatsbosbeheer zoekt vrijwilligers voor opruimactie: "Slufter ligt vol plastic afval"

Plastic flessen, ballontouwtjes, doppen, schoenzolen en plastic minikorrels: de voet van net duingebied van de Slufter ligt er vol mee. "Het gebied heeft twee keer onder water gestaan en er is afval meegekomen," vertelt Anna Sprenkeling van Staatsbosbeheer aan NH Nieuws.

Binnen een paar seconden heeft ze haar handen vol touw en stukken waterflesjes. "Al die dopjes ook. Het gevaar met het plastic is dat het steeds kleiner wordt. Daarom is het goed dat we het nu opruimen, want anders is het zo klein dat dieren het aanzien voor voedsel. Dat willen we niet."