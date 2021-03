Natuurlijk Noord-Holland: Ruige natuur in de Slufter op Texel

TEXEL - Er is niet zo heel veel echte wildernis in Noord-Holland. Veel is ontworpen en aangelegd. De Slufter op Texel is zo'n gebied waar de natuur nog wel echt vrij spel heeft. Wij, mensen, zijn daar te gast. Zeker op een winterse dag met een koude westenwind die van over de Noordzee komt aangewaaid, is het in de Slufter best onherbergzaam. Maar denk maar niet dat je op zo'n dag de natuur voor jezelf hebt: de Slufter is één van de best bezochte natuurgebieden van Noord-Holland.

De belangstelling komt natuurlijk van de vele toeristen die Texel bezoeken. Dat zijn over het algemeen natuurminnende types en voor hen behoort een bezoek aan de Slufter tot 'the thing to do' op het eiland. Het is kaal in de Slufter: geen bomen, geen struiken. Alleen zand, water, gras, vogels en diverse zoutminnende planten die het in dit schorrenlandschap goed doen. En wind, altijd wind.

Boswachter Edwin van Egmond van Staatsbosbeheer is al zijn hele leven vaste gast in de Slufter. "Ik heb hier jarenlang als vogelwachter gewerkt. Dan ben je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in de natuur."

Edwin is zo vergroeid met het gebied, dat hij voorbij vliegende vogels in een mum van tijd herkent. "Kijk, een pijlstaart!" Edwin wijst naar een vogel, die ver weg razendsnel voorbij jaagt. Dat hij daar de bijzondere eend uit weet te halen, is bewonderenswaardig.

Magistraal uitzicht

Wandelen in de Slufter is een belevenis. Zorg wel voor stevige, liefst waterdichte, schoenen. Als het veel geregend heeft, of als de zee met springtij ver het gebied in is gestroomd, staan er overal diepe plassen die niet met een dag of twee weer zijn verdwenen. Een mooi beginpunt van een wandeling is bij het Slufter Viewpoint. Dat is 'Texels' voor uitzichtpunt. Een paar trappen op het duin omhoog en je hebt een magistraal uitzicht over de Slufter. Er staan verrekijkers opgesteld voor als je het van dichterbij wilt bekijken.