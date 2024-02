Streefbedrag voor Jos (63) al ruim gehaald, maar: nog op IC na mishandeling in eigen zaak

Een geldinzameling voor de IJmuidense Jos (63) heeft al drie keer zoveel opgehaald als gehoopt. Jos werd afgelopen donderdagavond mishandeld in zijn eigen restaurant Ons Ding aan Plein 1945. Het lijkt IJmuiden meer te schokken dan al het drugsgeweld van de afgelopen tijd bij elkaar.

Afgelopen donderdagavond kreeg Jos het in zijn restaurant aan de stok met 'meerdere mannen'. Ze vertrokken in eerste instantie, maar kwamen later terug en mishandelden hem.

Om een beetje te helpen met het herstel, wilde initiatiefnemer van de geldinzameling Wendy tweeduizend euro voor Jos en zijn vrouw Annelies ophalen. "Ze werken met hart en ziel in hun restaurant ‘Ons Ding’, dus onze financiële bijdrage is meer dan welkom tijdens zijn afwezigheid", schrijft ze op de inzamelingswebsite.

"Ook al zou Jos zeggen: 'doe normaal joh, dit moeten we zelf oplossen'. Toen ik tijdens corona af en toe een helpend handje toestak hoorde ik niet anders. Laten we ze versteld doen staan!", roept Wendy op.

Het streefbedrag is al ruimschoots gehaald: de teller staat vanochtend al bijna op zesduizend euro. Annelies vindt alle steun 'hartverwarmend'. Het opgehaalde geld 'komt goed terecht', zegt ze. "Zodat Jos later weer heerlijk in zijn eigen keukentje staat."