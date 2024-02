Jos (63) is bij kennis na zware mishandeling in eigen zaak: "We moeten morgen open"

Jos (63) werd gisteren door meerdere mannen in elkaar geslagen in zijn eigen restaurant Ons Ding in IJmuiden. De buurt vreesde het ergste, gezien het aantal politieauto's en ambulances voor de deur. Maar in de deuropening van het restaurant sprak Jos' vrouw Annelies vanmiddag duidelijk opgelucht: "Hij was gisteravond bij en hij zei: 'we moeten gewoon open morgen'."

De 63-jarige eigenaar van restaurant Ons Ding zou in zijn eetgelegenheid onenigheid hebben gekregen met een paar gasten. De heetgebakerde mannen kwamen even na negen uur 's avonds terug en sloegen Jos in elkaar. Volgens de politie gaat het in ieder geval om 'meer dan twee mannen'.

Wat de precieze aanleiding voor het geweld is geweest blijft voorlopig nog gissen. Maar de boodschap die met de dorpstamtam door IJmuiden ging was kraakhelder: 'onze' altijd vriendelijke Jos is er heel slecht aan toe.

De aanval hakt er best in, in de buurt. Vrienden die liever niet bij naam genoemd worden ('Straks staan die gasten bij ons voor deur') en paar bovenburen noemen Jos en zijn vrouw Annelies 'doodaardige mensen'.

Een vriendin: "Dit zijn lieve, hardwerkende mensen. Ze hebben al jaren verschillende horecazaken in Velsen. Blijf gewoon met je poten van ze af. Er moet echt iets gebeuren."

"Vreselijk", vindt ook Cor Varkevisser, eigenaar van Restaurant Staal. Zijn zaak zit aan de andere kant van Plein 1945, schuin tegenover Ons Ding. Van een concurrentiestrijd tussen de twee restaurants is geen sprake, sterker nog: de eigenaren komen met enige regelmaat bij elkaar over de vloer.

'Zo is het gewoon niet leuk'

Één van Cors werknemers vindt 'dat het nu wel bij elkaar op begint te tellen'. Ze heeft het over het drugsgeweld van de afgelopen tijd, met een paar dagen gelden nog een vermeende schietpartij, een paar honderd meter verderop.

"Maar het geval van gisteren was iets anders. Mannen die beginnen te rammen als ze het niet met je eens zijn. Het komt heel dichtbij. Zo is het gewoon niet leuk." Varkevisser: "We hebben het er wel over in de zaak, zo tussen neus en lippen door. Ik heb maar weer benadrukt: kijk goed uit hier. Als je op een laat tijdstip alleen in de zaak bent: draai de deur op slot. Dat soort dingen."

Morgen vier uur weer open

Op Facebook postte Jos' vrouw Annelies een bedankje voor alle lieve steunbetuigingen. "Omdat ik de hele nacht niet heb geslapen, inclusief al mijn vrienden en personeel, blijven we toch één dagje dicht, maar staan we morgen vanaf vier uur 's middags weer voor jullie klaar", schrijft ze.

Ondanks de stoere woorden van Jos, die eigenlijk het liefst meteen weer aan het werk zou gaan, zou hij er toch slecht aan toe zijn met flinke kneuzingen en wonden in zijn gezicht en bovenlichaam.

Twee uur na de mishandeling van gisteravond pakte de politie een 60-jarige man op aan de Grahamstraat in IJmuiden. Naar de rest van de groep is de politie nog op zoek. Iedereen die iets gezien heeft, of iets weet, wordt gevraagd zich te melden.