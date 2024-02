Wéér raak in Hilversums uitgaansgebied, maar wat zeggen de cijfers?

Na het vanmorgen gedeelde verhaal van de jongen die in het Hilversumse uitgaansgebied zo hard werd geslagen dat hij nu permanent met titaniumplaten in zijn kaak rondloopt, rijst de vraag: wat is daar toch aan de hand? Dit is in vrij korte tijd in datzelfde uitgaansgebied al de zoveelste mishandelingszaak die in Bureau NH wordt behandeld. "Iedere mishandeling is er echt één te veel, maar kijk ook naar het bredere plaatje", zegt Tom Heutz van politie Midden-Nederland.

In eerdere uitzendingen van Bureau NH werd al camerabeeld getoond van een man die zomaar uit het niets een caféganger in elkaar slaat. En ook een beveiliger moest eraan geloven toen zij tijdens het sussen van een ruzie ook slachtoffer van mishandeling werd.

Terug naar vanmorgen vroeg: toen werd het verhaal gedeeld van een jongen die vrijdag 1 december in een Hilversums uitgaansgebied zo hard op zijn kaak geslagen wordt, dat hij nu voor altijd met twee titaniumplaten moet rondlopen. Hij wordt met twee andere vrienden door een ruziezoeker in elkaar geslagen.

Het lijkt dus een roerig uitgaansgebied te zijn. Wat is daar toch aan de hand? "Natuurlijk is elke mishandeling er één te veel", zegt Tom Heutz van politie Midden-Nederland. "En het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in Hilversum."

"De oplossing ligt dan ook niet alleen bij politie en handhaving. Veiligheid in Hilversum is echt een samenspel tussen gemeente, politie en anderen, zoals beveiligers van horeca. Alles is gericht op het gevoel van veiligheid en orde, zodat Hilversum voor iedereen een fijne stad blijft."

Meer media-aandacht

In de afgelopen weken zitten er dus geregeld mishandelingszaken in het opsporingsprogramma van NH. Het lijkt dan ook kommer en kwel daar in Hilversum, maar de politie wil daar graag een aantal kanttekeningen bij plaatsen.

"Allereerst: om de daders op te sporen zijn de beelden van deze mishandelingen onlangs getoond in diverse opsporingsprogramma’s op tv en via sociale media. Ook zijn er getuigenoproepen geplaatst. Daardoor lijkt het misschien dat het aantal geweldsincidenten er toeneemt."

Afname

Maar als je de cijfers erbij pakt, om enig evenwicht te bieden tegen die toegenomen media-aandacht, komt het plaatje er heel anders voor te staan, dat stelt Heutz. "De cijfers laten helemaal geen toename zien, sterker nog: die laten zelfs een zeer lichte afname zien."

