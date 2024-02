Jongen zwaar mishandeld door 'ruziezoeker' in Hilversums uitgaansgebied, eindigt met gebroken kaak

Een jongen is vrijdag 1 december in een Hilversums uitgaansgebied zo hard op zijn gezicht geslagen, dat hij nu voor altijd met twee titanium platen in zijn kaak moet rondlopen. Hij werd met twee andere vrienden door een ruziezoeker in elkaar geslagen. De verdachte is goed op beeld vastgelegd en daarom deelt de politie in Bureau NH camerabeeld van hem.

Die avond daarvoor is eigenlijk al duidelijk dat het goed mis is. Want de klappen zijn flink. De vrienden van het slachtoffer springen er dan ook direct tussen, maar ook zij worden hard op het hoofd geslagen.

De jongens op het bankje staan op, één van hen slaat de jongen meerdere malen uit het niets op zijn kaak. De volgende ochtend is hij direct naar de eerste hulp gegaan. Hij moest geopereerd worden aan zijn kaak en heeft nu permanent twee titanium platen in zijn kaak zitten, omdat die gebroken was op twee plekken.

Hij krijgt de wind van voren en wordt door de jongen uitgescholden. De 29-jarige jongen stapt van zijn fiets en vraagt, toen nog niet wetende wat er later zou gaan gebeuren, wat er aan de hand is.

De vechtpartij breekt in de nacht van vrijdag 1 december, rond de klok van 5.00 uur, uit. Drie vrienden pakken iets voor vijven hun fietsen en verlaten – na een nachtje stappen - de kroeg aan De Groest. Als zij wegfietsen, roept een jongen op een bankje of hij hen iets mag vragen. Eén van de jongens van het wegfietsende groepje roept 'nee'.

De jongen is lichtgetint en heeft donker haar, achterover gekamd met een lichte slag in zijn haren. Verder is hij ongeveer 1 meter 75 à 80 lang en is hij vermoedelijk minderjarig. Vandaar dat bovenstaande beelden ook zijn geblurd. Als zijn identiteit niet binnen twee weken bekend is, wordt hij wél volledig herkenbaar getoond. Verder droeg hij tijdens de mishandeling een jas van het merk Fubu.

Meisje met cruciale info?

De politie is op zoek naar getuigen die iets kunnen vertellen over de identiteit van de verdachte. Specifiek wil de politie in contact komen met een dame van rond de 18 jaar die vlak voor de mishandeling nog met de verdachte heeft gesproken. Zij zat rustig op een bankje met hem te kletsen. Mogelijk heeft zij cruciale informatie over de verdachte. Ook anderen die iets opgemerkt hebben, kunnen van belang zijn.

Dit is al de derde mishandelingszaak uit De Groest die in Bureau NH is verschenen. Onderstaande twee zaken in datzelfde uitgaansgebied zijn nog altijd niet opgelost.