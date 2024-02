Politie doet inval in bedrijfspand Naarden, bewakingseenheid houdt wacht

De politie heeft donderdagmiddag een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Nikkelstraat in Naarden. De politie kan op dit moment nog niets zeggen over de reden van de inval en of er aanhouding zijn verricht.

In het pand zat het bedrijf Alba Bouw en Onderhoud. Maart vorig jaar is het bedrijf failliet gegaan, zo valt te lezen in het faillissementsdossier.

Inmiddels is de invaleenheid van de politie vervangen door een bewakingseenheid. Hoe lang en wat er wordt bewaakt kan een woordvoerder van de politie ook niet zeggen. Ook is calamiteitendienst SEON aanwezig. Zij ondersteunen de politie bij bijvoorbeeld het ontmantelen van drugslabs en bij plaats delicten van rampen.

In de avond heeft de politie een boot in beslag genomen die bij het adres hoort. Ook is er een kluis in beslag genomen. Deze was zo zwaar dat het opgetakeld moest worden.