Video: explosief gaat af bij Hilversums café

De politie heeft vandaag in Bureau NH camerabeeld getoond van een explosie bij een café in Hilversum. In de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 februari ging daar een explosie af.

Dit is de tweede nacht op rij dat er bij die horecazaak aan de Larenseweg een explosie afgaat. De eerste explosie vindt plaats rond 05.00 uur in de nacht van zondag 18 op maandag 19 februari. De tweede explosie gebeurt in de opvolgende nacht, van maandag 19 op dinsdag 20 februari, omstreeks 02.45 uur.

"Gelukkig was er op beide momenten niemand in het pand aanwezig"

Vermoedelijk gaat het in beide gevallen om vuurwerk. De ruit van de horecazaak raakte hierbij telkens beschadigd. "Gelukkig was er op beide momenten niemand in het pand aanwezig", zegt de politie.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen die twee explosies en is voor allebei de incidenten op zoek naar getuigen en camerabeelden, dat kan bijvoorbeeld een dashcam of deurbelcamera zijn.