Opnieuw explosie bij café Dudok in Hilversum

Voor de tweede nacht op rij is er een explosief afgegaan bij café Dudok aan de Larenseweg in Hilversum. Dit keer is er een explosief, wat lijkt op vuurwerk, op het raam van het café geplakt en aangestoken. Eén nacht eerder vond er ook al een explosie plaats bij het café.

Op de camerabeelden die NH heeft ingezien is te zien hoe rond 04.00 uur een persoon met capuchon en pet iets wat lijkt op vuurwerk tegen het raam plakt en afsteekt. Wat achterblijft is een flink rond gat in het raam. "Wij zijn niet blij", zegt de eigenaar tegen NH.

De eigenaar heeft inmiddels een vermoeden dat het gaat om een gerichte actie. "Hij plakt het vuurwerk echt op het raam. Dit is niet wat iemand per ongeluk op ons terras gooit." De eigenaar weet niet wie er achter deze actie zit. "Als ik dat had geweten, had ik dat ook tegen de politie gezegd en was dit misschien niet gebeurd." De eigenaar laat weten dat de forensische dienst van de politie nog langs gaat komen voor een onderzoek.

'Bijzonder'

De politie zelf wil op dit moment nog weinig zeggen. Een woordvoerder noemt het feit dat er twee nachten achter elkaar een explosief afgaat 'zorgelijk' en 'bijzonder.' In de nacht van zondag op maandag was het namelijk ook al raak bij het Café. Toen werd er rond 05.00 uur een explosief bij het terras geplaatst, waarbij een ruit en een terrasbankje beschadigd raakten. De politie liet toen weten dat het hoogstwaarschijnlijk gaat om vuurwerk.