Geen twee dure villa's, maar vier goedkopere nieuwbouwwoningen op Larense ligweide

Voor de twee dure woningen in de achtertuin van zwembad De Biezem in Laren zijn maar geen kopers te vinden. Daardoor moet de ontwikkelaar het over een andere boeg gaan gooien. Om het woningbouwproject De Biezemtuin toch te helemaal kunnen realiseren heeft KP Ontwikkeling nu vier betaalbare twee-onder-één-kappers bedacht, maar daar moet de Larense gemeenteraad nog wel mee akkoord gaan.

De twee villa’s, die zouden moeten verrijzen op de voormalige ligweide aan de Blaricummertollaan, komen er niet. De dure huizen zijn gedurende het half jaar dat zij in de verkoop stonden niet verkocht. Daarom heeft de ontwikkelaar een ander plan bedacht. In plaats van twee prijzige huizen vier beter betaalbare huizen neer te zetten.

Het is een ontwikkeling die vaker is waar te nemen. Bij de buren in Eemnes gebeurde vorig jaar hetzelfde bij het project op de plek van het voormalige sport- en ontmoetingscentrum De Hilt. De vier bedachte dure woningen van boven de 800.000 euro raakten niet verkocht. Mede daardoor dreigde het plan niet door te kunnen gaan. In samenspraak met de gemeente is daar besloten geen vier dure woningen te realiseren maar acht huizen, die onder de streep evenveel opleveren.

Zelfde constructie

Deze zelfde constructie komt nu ook aan bod in Laren. Inmiddels heeft de projectontwikkelaar het plan voor vier twee-onder-één-kappers ingediend bij de gemeente. Omdat dit voorstel niet strookt met de gemeentelijke regels (het bestemmingsplan) is het aan de politiek om groen licht te geven. Die hakt deze knoop in maart door.

In het oorspronkelijke plan van De Biezemtuin zouden er twaalf nieuwe woningen verrijzen op dit al lang braakliggende stukje Laren. Naast de twee villa's gaat het om tien hofwoningen. Die komen er zeker. De bouw hiervan begint volgens planning in april. Als de raad akkoord gaat met het nieuwe voorstel dan zullen de andere vier woningen, als die wel verkocht worden, in een later stadium gebouwd worden.