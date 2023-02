Paar minder dure woningen moeten nieuw wijkje in Eemnes nu wél betaalbaar maken

Het woningbouwproject De Hilt in Eemnes lijkt gered. De oplossing zit 'm in vier dure woningen schrappen en daarvoor in de plaats komen nu acht woningen een stuk goedkoper zijn. Nu gemeente en ontwikkelaar het plan hebben aangepast, hebben zij de overtuiging dat het nieuwe wijkje wel gebouwd kan worden. Hiervoor was er wel interesse, maar moesten veel mensen afhaken omdat het simpelweg te duur voor hen was.

Sinds de zomer van 2022 staat het inmidels verouderde verkoopbord op de Hasselaarlaan. - NH Nieuws

"Eind goed, al goed", concludeert wethouder Theo Reijn. Zo simpel als hij het doet voorkomen, zo makkelijk is het zeker niet gegaan, want gemeente en projectontwikkelaar Van Wijnen hebben echt met de handen in het haar gezeten. Niet alleen dat 70 procent van de woningen niet verkocht werd, zodat de bouw kon starten, maar ook het akkoord over het gewijzigde plan kwam pas op het nippertje rond. Verlies-verlies De partijen hadden tot eind januari om tot overeenstemming te komen anders konden de mensen die al een huis op het voormalige terrein van sport- en ontmoetingscentrum De Hilt hebben gekocht van de koop afzien. Als die deadline zou verstrijken dan waren beide terug bij af en zou Eemnes nog wel even verstoken blijven van het nieuwe wijkje aan de Hasselaarlaan. Dat is een 'verlies-verliessituatie'. Dat er iets moest gebeuren, was dus glashelder. Maar volgens Reijn waren er maar weinig knoppen om echt aan te draaien. Uiteindelijk is besloten vier topdure woningen van ruim acht ton te schrappen. Hiervoor komen acht rijwoningen van ieder zo'n 100 vierkante meter met een tuin op het zuiden voor terug. Daardoor komen er geen 53 maar 57 woningen op het terrein, plus nog eens 109 parkeerplaatsen. Betaalbaar? Doordat er onderling verschil was over de vraagprijs van de middeldure woningen dreigde het nog even spaak te lopen en kwam zelfs de deadline van eind januari bijna in het geding. De projectontwikkelaar wilde de zes tussenwoningen aanbieden voor 405.000 euro. Dat is de betaalbare grens volgens de Nationale Hypotheek Garantie. Reijn had de eis van 355.000 euro als betaalbare grens. Na lang overleg heeft hij die prijs bedongen. "Daardoor ontstond er wel ineens een gat van 3 ton", rekent Reijn voor. Dat was een behoorlijk probleem. Maar dat hebben de twee opgelost door onder meer toe te staan dat de twee hoekwoningen weggaan voor 430.000 euro. Verder neemt de gemeente een deel van de bestrating voor de rekening, zorgt zij voor de huisaansluitingen op het riool en krijgt de ontwikkelaar een paar maanden uitstel op de rentebetaling. Tekst gaat verder onder de foto

Het terrein is al ingedeeld. De eerste bouwactiviteiten moeten in maart starten. - NH Nieuws

Bouwplan De Hilt bestaat uit twee fases. De acht nieuwe rijwoningen en acht seniorenwoningen komen als laatste aan bod. Omdat het bouwvlak is gewijzigd, moet de gemeente hiervoor namelijk het bestemmingsplan aanpassen. Normaal gesproken duurt het aanpassen van de regels een jaar, maar Reijn zet in op een versneld proces. Als alles vlot verloopt, inclusief het traject van bezwaar maken, dan zijn alle stappen in december gezet. Deze zestien woningen zouden dan op z'n vroegst in het derde kwartaal van 2024 klaar kunnen zijn. Dan zijn de overige 41, die horen bij fase 1, allang af. Die moeten in de eerste helft van het volgende jaar zijn gerealiseerd. Sky was de limit Het Eemnesser bouwplan De Hilt is bij lange na niet het enige dat dreigt te sneuvelen wegens gebrek aan kopers. Dat is inmiddels een groot landelijk probleem. Een paar maanden geleden was de sky nog de limit op de woningmarkt maar door de energiecrisis, de stikstofproblematiek en de rap gestegen bouwkosten en -materialen ziet de wereld er heel anders uit. De bedachte woningen zijn daardoor steeds vaker te duur. De andere kant van de medaille is dat ontwikkelaars financieel niet meer uitkomen als zij goedkope huizen willen bouwen. Het bouwen van woningen, waar minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge zo op hamert, komt daarmee op veel meer plekken in het land in het geding. Dat probleem baart Reijn 'grote zorgen'. Eemnes heeft nog veel meer bouwplannetjes op de rol staan. Onduidelijk is wat de huidige problemen betekenen voor de voortgang daarvan. In het geval van De Hilt is een creatieve oplossing bedacht binnen de afgesproken wensen van Eemnes. Gemeente en projectontwikkelaar hebben elkaar, weliswaar door tijdsdruk, gevonden en water bij de wijn gedaan. De vraag is of dit bij ieder project moet en wel kan gebeuren.