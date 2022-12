Bouw 'Oekraïne-wijkje' in Eemnes begonnen, bewoners krijgen sleutel in april

De eerste bouwstappen zijn gezet. De realisatie van het zogeheten 'Oekraïnewijkje' in Eemnes is officieel gestart. In het voorjaar moeten de 32 tijdelijke woningen voor de vluchtelingen en 8 tiny houses voor starters uit Eemnes gerealiseerd zijn.

Eemnes wil hiermee de vluchtelingen een langer verblijf bieden dan alleen tijdelijke noodopvang. Dat is een belofte die de gemeente al snel gemaakt heeft. Nu worden er onder meer Oekraïners opgevangen in kerkcentrum De Wel. Deze vluchtelingen verhuizen naar de Barbeelstraat zodra het bouwproject klaar is.

Die planning bleek te optimistisch. Mede vanwege de veel langere levertijden van onder meer de bouwmaterialen, leidingen en kabels is de verwachting nu dat de tijdelijke huizen in maart klaar zijn. Als alles volgens schema loopt, dan krijgen de bewoners in april de sleutel.

Eerder dit jaar maakte wethouder Theo Reijn bekend dat Eemnes deze tijdelijke woningen ging plaatsen in samenwerking met woningcorporatie de Alliantie. De bedoeling was dat de voorgefabriceerde huizen er rond de Kerst zouden staan.

Het terrein aan de Barbeelstraat is nu afgezet met hekken. Achter de omheining staan enkele units en her en der is de grond geëffend. Op de hoek van de Noordersingel staat het grote bouwbord als officiële aankondiging van de komst van de 40 woningen die er maximaal vijf jaar komen te staan.

"Op deze manier spelen we in op de behoefte om in een korte periode extra woningen te realiseren", meldt Jan van Barneveld, directeur planontwikkeling bij de Alliantie. "En dat is hard nodig, want de nood is hoog. Deze woningen komen bovenop de bouwplannen die we al hebben in Eemnes."

Bezwaar

De komst van het nieuwe wijkje had nog wel wat voeten in de aarde. Reijn was duidelijk dat er over de 32 tijdelijke woningen (twee- en driekamerwoningen) voor de vluchtelingen en 8 tiny houses voor Eemnessers niet te praten viel. De indeling was wel bespreekbaar en dat was nodig ook, omdat de omwonenden van de Barbeelsraat het inderdaad anders voor ogen hadden. Zij hadden vooral bezwaar tegen de tiny houses en hadden zorgen over de afstand tussen hun woning en de nieuwe huisjes en het aantal parkeerplaatsen.

De gemeente zorgt voor de inrichting van de openbare ruimte en daar is het stallen van de auto en de fietsen een belangrijk aspect van. Er komt verder nog een ondergrondse afvalinzameling, een zitbankje en een buitentafel die moeten zorgen voor een 'fijne uitstraling'.

Speciaal

De Alliantie verhuurt de 8 tiny houses. Die zijn speciaal bedoeld voor starters uit Eemnes. Belangstellenden kunnen reageren via WoningNet maar moeten nog even wachten. Reageren op een van deze sociale huurwoningen kan waarschijnlijk vanaf januari 2023.

Deze 40 woningen zijn bijna de helft van de sociale huurwoningen die Eemnes volgend jaar wil realiseren. Samen met de Alliantie en de huurdersbelangenvereniging is afgesproken om in totaal 81 sociale huurwoningen af te leveren in 2023.

"Net als de gemeenteraad van Eemnes ben ik zeer te spreken over de groei van het aantal sociale huurwoningen. Daarbij zetten de gemeente en de Alliantie sterk in op doorstroming om zoveel mogelijk huishoudens een woning te kunnen bieden", aldus een tevreden wethouder.