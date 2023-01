Wonen in de achtertuin van het zwembad: "Woningen passen bij Laren"

Het project De Biezemtuin bestaat uit tien hofwoningen. Deze nieuwe stulpjes bestaan straks uit twee bouwlagen. De gemeenschappelijke binnentuin verbindt de woningen met elkaar en moet voor een knus hofje zorgen. Met patronen van grassen en blauwpaarse beplanting wil de ontwikkelaar uit Utrecht verwijzen naar de heide en het zwembad.

Dan komen er ook nog twee vrijstaande villa's op de voormalige ligweide. Hierbij is zeker ook aandacht voor het gebruik van duurzame materialen, zoals riet, een handvormbaksteen, sedum op het dak van de garages en een gedeeltelijke houten gevelbekleding. Tegen welke prijs de twaalf woningen in de markt gezet worden, is nu nog niet duidelijk.

25 bomen

Om dit nieuwbouwproject te realiseren moeten er wel 25 bomen sneuvelen. Zo verdwijnen er zeven aan de zuidkant van het terrein om zo 'andere bomen in deze strook beter te kunnen laten groeien', aldus de uitleg van de initiatiefnemer.

Volgens wethouder Frits Westerkamp voldoet het bouwplan aan de eisen van de gemeente. In december 2020 stelde de gemeenteraad al een plan vast voor deze woningen. Nu de plannen zijn uitgewerkt en de bouw weer een stapje dichterbij is, is hij een tevreden man. "Het plan past in de omgeving. De woningen passen bij Laren", zegt hij.

Vervolg

Nu de krabbels zijn gezet door de gemeente en de projectontwikkelaar is de volgende stap het aanvragen van de bouwvergunning. Naar verwachting ligt die aanvraag binnenkort op de deurmat van de gemeente. De planning is het eerste kwartaal van 2023.

En als alles dan volgens schema verloopt, dan kan de bouw eind dit jaar al beginnen. De verkoop start een paar maanden eerder. In het derde kwartaal van 2024 zouden de huizen klaar moeten zijn en moeten de nieuwe huiseigenaren de sleutel in handen krijgen.